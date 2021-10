Il ritorno di Letta alla Camera a 7 anni dall' addio

Leggi su agi

(Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Enricosistema gli occhiali sul naso e porta la manotasca della giacca blu per mostrare il Green pass. Attende. Tutto in regola. Ancora un'aggiustatinacravatta rossa e poi varca il portone della, a quasi settedal suoEra il luglio 2015, più di un anno era passato ddirezione del Partito Democratico che lo aveva sfiduciato e da quel gelido 'passaggio della campanella' a Palazzo Chigi con Matteo Renzi.salutava con una promessa che suonava anche come una dichiarazione d'amore: "Mi dimetto dal Parlamento, ma non mi dimetto dpolitica", diceva nel discorso di commiato pronunciato in un'Aula gremita, tra gli applausi e qualche pesante silenzio. Epolitica nella ...