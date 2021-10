Il red carpet di Zerocalcare alla Festa del cinema di Roma (Di martedì 19 ottobre 2021) La Festa del cinema di Roma continua la sua corsa e, durante la giornata del 18 ottobre, anche Zerocalcare ha preso parte alla kermesse cinematografica, presentando in anteprima la sua nuova serie televisiva in arrivo su Netflix. Si intitola Strappare Lungo i Bordi ed è una serie d’animazione che porta in TV i suoi amatissimi personaggi dei fumetti. Michele Rech ha presentato il suo progetto a quattro mani con il colosso dello streaming, portando in vita il suo amatissimo Zerocalcare, che abita a Rebibbia e si destreggia quotidianamente tra disagi e considerazioni di varia natura. La serie TV è attesa su Netflix dal 17 novembre e gli italiani che hanno amato le sue storie a fumetti non stanno più nella pelle. I più fortunati hanno potuto già degustare i primi due ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladeldicontinua la sua corsa e, durante la giornata del 18 ottobre, ancheha preso partekermessetografica, presentando in anteprima la sua nuova serie televisiva in arrivo su Netflix. Si intitola Strappare Lungo i Bordi ed è una serie d’animazione che porta in TV i suoi amatissimi personaggi dei fumetti. Michele Rech ha presentato il suo progetto a quattro mani con il colosso dello streaming, portando in vita il suo amatissimo, che abita a Rebibbia e si destreggia quotidianamente tra disagi e considerazioni di varia natura. La serie TV è attesa su Netflix dal 17 novembre e gli italiani che hanno amato le sue storie a fumetti non stanno più nella pelle. I più fortunati hanno potuto già degustare i primi due ...

