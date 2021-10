Il raid razzista di Traini diventa un film | debutta al cinema la prima parte dell' opera

(Di martedì 19 ottobre 2021) MACERATA - Venerdì alle 21,15 alExcelsior sarà proiettato il mediometraggio 'Per fortuna non si è fatto male nessuno', un documentario di Daniele Gaglianone prodotto da Yuk!in ...

Nella pellicola le vittime delmesso in atto da Luca Traini il 3 febbraio 2018 ripercorrono il proprio passato, ricostruendo gli azzardi del destino che li ha posti sulla traiettoria ...... la qualità di fascista "non può essere depurata dalla qualità die ritenersi ... mazze bastoni ad un centro sociale "per unpunitivo". Nel 2005 a Siracusa viene arrestato A. A, 40 anni, ...Appuntamento venerdì all’Excelsior con "Per fortuna non si è fatto male nessuno". Nel mediometraggio di Gaglianone anche le testimonianze di alcune vittime ...