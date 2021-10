Il primo ministro polacco attacca la Ue: “Non permetterò che tutti voi ci ricattiate”. La Leyen: “Situazione peggiorata” (Di martedì 19 ottobre 2021) Presa la parola, come previsto, Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco, si è lanciato in un lungo ed articolato ‘monologo’ che ha lasciato ben poco spazio a quelli che sono i dettami e gli obiettivi comunitari. Al punto che Pedro Silva Pereira, vicepresidente del Parlamento Ue (chiamato a sostituire l’indisposto David Sassoli), è dovuto intervenire più d’una volta, sollecitando Morawiecki a chiudere il suo intervento, durato oltre trenta minuti, ben al di la dei 5 minuti previsti (più atri 5), per ciascun intervento. Morawiecki ‘denuncia’ in Aula “La rivoluzione strisciante operata dalle istituzioni Ue…” Poi il primo ministro polacco ha rimarcato la “rivoluzione strisciante operata dalle istituzioni Ue, sfruttando la logica del fatto compiuto, al solo scopo di espandere ‘le proprie ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Presa la parola, come previsto, Mateusz Morawiecki,, si è lanciato in un lungo ed articolato ‘monologo’ che ha lasciato ben poco spazio a quelli che sono i dettami e gli obiettivi comunitari. Al punto che Pedro Silva Pereira, vicepresidente del Parlamento Ue (chiamato a sostituire l’indisposto David Sassoli), è dovuto intervenire più d’una volta, sollecitando Morawiecki a chiudere il suo intervento, durato oltre trenta minuti, ben al di la dei 5 minuti previsti (più atri 5), per ciascun intervento. Morawiecki ‘denuncia’ in Aula “La rivoluzione strisciante operata dalle istituzioni Ue…” Poi ilha rimarcato la “rivoluzione strisciante operata dalle istituzioni Ue, sfruttando la logica del fatto compiuto, al solo scopo di espandere ‘le proprie ...

