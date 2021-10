Il padre dei tuoi figli è degenere? Per Barbara Palombelli un po’ di colpa ce l’hai anche tu

(Di martedì 19 ottobre 2021) Esistono delle strane ragioni per le qualinon apprezza molto il genere femminile. In molti sono a caccia dei perchè di questa singolare passione per apparire la nemica di categoria, nonostante, vorremmo credere, che non sia così. Ciao a tutti! Un uomo chiede di poter riconoscere laa, nata da una sua relazione clandestina, che non voleva e che oggi porta il cognome materno. La donna si oppone con tutte le sue forze: ora al suo fianco c’è un altro uomo che fa daalla bimba… #forummediaset — Forum (@forummediaset) October 18, 2021 La sua ultima scivolata è a Forum, palcoscenico dove solo qualche mese fa aveva lanciato una bella gaffe. Ora però ha deciso di rilanciarsi, con parole meno gravi rispetto all’ultima volta ma sempre decisamente singolari. Quello che però lascia perplessi in ...

Advertising

ilriformista : Terza vittoria del padre dell’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi ai danni dei giornalisti de Il Fatto… - G_VitoArmonioso : @AStramezzi @DiegoFusaro @PieroSansonetti @N_DeGirolamo ..e per andare contro ad @AStramezzi ha detto pure che ha a… - g_giuseppina : RT @ilriformista: Terza vittoria del padre dell’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi ai danni dei giornalisti de Il Fatto Quotid… - Anto202016 : RT @Don_Lazzara: Marianna Popieluszko, madre di Padre #JerzyPopieluszko, ucciso dal regime comunista in odio alla fede e al suo impegno a f… - AlessandroVi69 : RT @ilriformista: Terza vittoria del padre dell’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi ai danni dei giornalisti de Il Fatto Quotid… -

Ultime Notizie dalla rete : padre dei

ANSA Nuova Europa

... Saverio non è un uomo perfetto, è uninadeguato, un ex marito fuggitivo. Anche questo è un ... E' il regista lodarli per benino: "Per quanto riguarda i personaggiragazzi che giocano a calcio, ...L'omaggio del mondo politico Usa 'Abbiamo perso uno straordinario marito,, nonno e un grande ... E l'attuale capo del Pentagono, un generale nero, Lloyd Austin, dice: 'Il mondo ha perso uno...Guenda Goria tuona contro Vera Miales, compagna di suo padre Amedeo. “Devo difenderlo, è fragile. Non so se si è reso conto che dietro tutto quello che è accaduto c’è smania di protagonismo”, ha dichi ...Lorenzo Insigne ha svelato i segreti del suo marchio di fabbrica in famiglia: il tiro a giro del figlio del capitano azzurro spopola in rete.