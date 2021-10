Il nuovo dandy metropolitano

Leggi su panorama

(Di martedì 19 ottobre 2021) Con l'arrivo dell'autunno scatta automaticamente un rito stagionale, il cambio del guardaroba, via l'estivo e fuori l'invernale decidendo nello stesso momento cosa tenere dell'anno precedente e cosa lasciare. I basici, gli evergreen da un lato, i capi più estremi e più fashion via, in vendita su qualche piattaforma digitale come Vinted o Vestiaire Collective oppure semplicemente donati a qualche associazione benefica. D'altronde è necessario fare spazio nell'armadio per i nuovi acquisti e per i capi che ci permetteranno di essere in linea con i dettami di stagione. Ma quali sono i trend per questo autunno inverno? Per quanto riguarda il guardaroba maschile il focus è decisamente sul capospalla, una tendenza che sottolinea la volontà dei designer di ritornare a una estetica più costruita e di ripristinare un'eleganza oscurata negli ultimi anni dall'informalità di sportswear e ...