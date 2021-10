Il no green pass non blocca il Paese: il Report dell’Osservatorio Tg (Di martedì 19 ottobre 2021) I Tg dall’11 al 15 ottobre – Il gravissimo attacco alla sede della Cgil di Roma, nel contesto di una manifestazione contro il green pass, si riflette nell’informazione di prime time producendo un’atmosfera di forte preoccupazione, aggravata da settori della politica che, servendosi di espressioni del secolo scorso, parlano di “strategia della tensione”. Ulteriori timori si accompagnano alle nuove proteste di piazza annunciate in vista dell’entrata in vigore, venerdì 15, del green pass: ben 30 le aperture su questi temi, che hanno dominato su tutte le testate. Superato il rischio di un “blocco del Paese”, venerdì molte testate tirano un sospiro di sollievo, con Tg4 che segnala che “la minoranza non blocca l’Italia”, mentre i Tg delle 20 documentano come durante il primo giorno di ... Leggi su leurispes (Di martedì 19 ottobre 2021) I Tg dall’11 al 15 ottobre – Il gravissimo attacco alla sede della Cgil di Roma, nel contesto di una manifestazione contro il, si riflette nell’informazione di prime time producendo un’atmosfera di forte preoccupazione, aggravata da settori della politica che, servendosi di espressioni del secolo scorso, parlano di “strategia della tensione”. Ulteriori timori si accompagnano alle nuove proteste di piazza annunciate in vista dell’entrata in vigore, venerdì 15, del: ben 30 le aperture su questi temi, che hanno dominato su tutte le testate. Superato il rischio di un “blocco del”, venerdì molte testate tirano un sospiro di sollievo, con Tg4 che segnala che “la minoranza nonl’Italia”, mentre i Tg delle 20 documentano come durante il primo giorno di ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - Ferroignique3 : @Mov5Stelle Il green pass deve essere abolito. Pagliacci!!!!!! Anche la vostra fine arriverà - news_mondo_h24 : Le App per scaricare il Green Pass: come funzionano e quali scaricare -