Il mondo - Erode assiste indifferente alla strage dei bambini nello Yemen

Advertising

globalistIT : Da cosa scappano? Leggete i dati dell’#Unicef -

Ultime Notizie dalla rete : mondo Erode

Globalist.it

Yemen dove il '' fa morire i bambini. A darne conto è James Elder, portavoce dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) alla conferenza stampa al Palazzo delle Nazioni a Ginevra, in ...Uno sguardo aldi Pandora Non che tutti i leader autoritari di questose la passino ... Prendi i soldi e mettili all'estero è una costante che attraversa i tempi edla fiducia della ...Il conflitto ha appena raggiunto un altro vergognoso risultato: 10.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dall'inizio dei combattimenti nel marzo 2015, vale a dire quattro bambini ogni giorno.Tutte le novità Infinity+ di novembre 2021 fra cui An American Pickle, Injustice e l'ultima stagione di Schitt’s Creek.