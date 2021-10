Il Milan ritrova Corona, idea di mercato dell'ultima estate: il retroscena sulla trattativa fallita (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Milan questa sera affronterà il Porto di Corona: in estate il messicano è stato vicino ai rossoneri. Leggi su 90min (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilquesta sera affronterà il Porto di: inil messicano è stato vicino ai rossoneri.

Advertising

JoviAcm : RT @GoalItalia: In estate ha sfiorato il rossonero, questa sera lo ritrova da avversario ? ???? Il 'Tecatito' Corona e il Milan, un matrimon… - GoalItalia : In estate ha sfiorato il rossonero, questa sera lo ritrova da avversario ? ???? Il 'Tecatito' Corona e il Milan, un… - STnews365 : Il Milan ribalta il Verona e ritrova Ibrahimovic Rossoneri sotto 0-2 nel primo tempo per un gol di Caprari al 7’ e… - infoitsport : Il Milan ritrova Corona, idea di mercato di Maldini: la scelta del giocatore e quella richiesta choc al Porto - ferrante_pie : RT @cmdotcom: Il #Milan ritrova #Corona, idea di mercato di #Maldini: la scelta del giocatore e quella richiesta choc al #Porto https://t.c… -