"Il migliore. Marco Pantani": il film intimo che racconta la storia del Pirata (Di martedì 19 ottobre 2021) di Antonio Mazzolli Sarà al cinema per soli tre giorni (i 'Pantani Days') un ritratto intimo e tenero del ciclista romagnolo. Un viaggio nella sua Cesenatico per cercare di capire, al di fuori delle ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) di Antonio Mazzolli Sarà al cinema per soli tre giorni (i 'Days') un ritrattoe tenero del ciclista romagnolo. Un viaggio nella sua Cesenatico per cercare di capire, al di fuori delle ...

Advertising

giroditalia : 'Il migliore. Marco Pantani', un film realizzato da OKTA FILM per ricordare il pirata, con un viaggio inedito nella… - GiuseppeSassano : RT @cauz_: Sono andato a vedere 'Il migliore', il nuovo documentario su #Pantani. In genere non vado a vedere questi film, ma stavolta me l… - kasyroby : Il migliore Marco Pantani #ilmiglioremarcopantani - zazoomblog : Il migliore. Marco Pantani: il film intimo che racconta la storia del Pirata - #migliore. #Marco #Pantani: #intimo - slowriot23 : RT @cauz_: Sono andato a vedere 'Il migliore', il nuovo documentario su #Pantani. In genere non vado a vedere questi film, ma stavolta me l… -