Il Legia provoca il Napoli | le parole al veleno

(Di martedì 19 ottobre 2021)contro ilVarsavia sembra essere una partita interessante anche fuori dal campo. Il club polacco, prossimo avversario dei partenopei in Europa League, hato gli azzurri attraverso un tweet: Neapol s?ynie z murali. W Warszawie mamy lepsze #UEL @PartykaJanusz pic.twitter.com/uwZ0p3lNKq—Warszawa (@Warszawa) October 19, 2021 Il tutto scrivendo anche: “è famosa per i suoi murales. Noi a Varsavia abbiamo di meglio” TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Giocando così non può vincere il campionato”, duredell’ex giocatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

