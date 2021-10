Il Dortmund mette nel mirino la Serie A | “Sarà lui l’erede di Haaland”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dortmund mette

SerieANews

... ottobre 2019, vittoria esaltante contro il Borussianella prima stagione di Conte: più o ... il Cies, l'Osservatorio sul calcio internazionale,i nerazzurri perfino davantia Bayerne ......il Leverkusen nello scontro diretto (erano a pari punti prima della partita) e scavalca il... Alla prima occasione il Bayern va subito in vantaggio: Kimmich, dalla sinistra,la palla sul ...Dopo la sosta per le nazionali l’ottava giornata della Bundesliga si apre con la clamorosa goleada dell’Hoffenheim in casa contro il Colonia ...Il Borussia Dortmund vive un sabato da capolista. I gialloneri battono il Mainz 3-1 con le reti di Reus e la doppietta di Haaland (il primo su rigore) e vanno in testa alla Bundesliga, in attesa dello ...