Il congedo di paternità passerà da dieci giorni a tre mesi (Di martedì 19 ottobre 2021) Il congedo di paternità sarà allungato a tre mesi. A dichiararlo è stata la Ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti. Nel corso del "Women's Forum G20 Italy" la ministra ha annunciato la possibilità per i neo papà di restare a casa con con i figli fino a tre mesi e non più per un massimo di dieci giorni. Il nuovo congedo di paternità per arrivare allo "zero gender gap" In Italia l'attuale congedo di paternità arriva a dieci giorni, mentre quello di maternità a cinque mesi. In altri paesi, come la Spagna, il governo ha deciso di introdurre tre mesi di congedo di paternità e finora i risultati ...

vanabeau : @ConteZero76 Si ma c'entra nulla con quello che ho scritto io ! Oggi è stato approvato il congedo di paternità fino… - fangiovanna : RT @AdalucDe: Il congedo di paternità passerà da 10 giorni a 3 mesi .. passo dopo passo misure concrete per la parità! Brava @elenabonetti - Rossana44792035 : RT @AdalucDe: Il congedo di paternità passerà da 10 giorni a 3 mesi .. passo dopo passo misure concrete per la parità! Brava @elenabonetti - ninabecks1 : RT @AdalucDe: Il congedo di paternità passerà da 10 giorni a 3 mesi .. passo dopo passo misure concrete per la parità! Brava @elenabonetti - moneypuntoit : ?? Congedo di paternità obbligatorio: sale a 3 mesi. La svolta di Bonetti ?? -