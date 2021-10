Il commento della Presidente di Confindustria Udine sull’obbligo del Green Pass per lavorare (Di martedì 19 ottobre 2021) “Forse stiamo dando troppo spazio a una minoranza, trascurando la stragrande maggioranza che responsabilmente si è vaccinata o si sottopone al tampone”. La Presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, dopo l’introduzione del Green Pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, che è partita senza causare alcun blocco delle attività produttive – indipendentemente da chi sta sostenendo i costi dei tamponi per chi è sprovvisto di certificato verde -, commenta così la situazione. “Siamo fiduciosi che si riuscirà a raggiungere il 90 per cento dei vaccinati. Questo è l’obiettivo importante. Intanto, nelle imprese del territorio, perchè è di queste che io parlo, – sottolinea la Presidente dell’Associazioni degli Industriali della provincia di ... Leggi su udine20 (Di martedì 19 ottobre 2021) “Forse stiamo dando troppo spazio a una minoranza, trascurando la stragrande maggioranza che responsabilmente si è vaccinata o si sottopone al tampone”. Ladi, Anna Mareschi Danieli, dopo l’introduzione delobbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, che è partita senza causare alcun blocco delle attività produttive – indipendentemente da chi sta sostenendo i costi dei tamponi per chi è sprovvisto di certificato verde -, commenta così la situazione. “Siamo fiduciosi che si riuscirà a raggiungere il 90 per cento dei vaccinati. Questo è l’obiettivo importante. Intanto, nelle imprese del territorio, perchè è di queste che io parlo, – sottolinea ladell’Associazioni degli Industrialiprovincia di ...

