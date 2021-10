Il Collegio, Federica Cangiano insultata per il suo accento: la sua risposta (Di martedì 19 ottobre 2021) La nuova edizione de Il Collegio deve ancora debuttare (la prima puntata è prevista per il prossimo 26 ottobre) ma ormai le polemiche sono all'ordine del giorno. Dopo quello che ha coinvolto Maria Sofia Pia Federico (che ha litigato con Francesco Oppini), ora un'altra collegiale è finita al centro delle critiche. Sto parlando di Federica Cangiano, una quattordicenne originaria di Napoli. Il Collegio, Federica Cangiano al centro delle critiche: la sua risposta A finire sotto la lente di ingrandimento sono stati i suoi video backstory dove la ragazza parlava con una forte cadenza napoletana attirando critiche e prese in giro, molte delle quali ripubblicate da lei stessa su Instagram come : “ma come parli“, “ma che lingua è? lingua elfica? oppure "a Napoli non siamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021) La nuova edizione de Ildeve ancora debuttare (la prima puntata è prevista per il prossimo 26 ottobre) ma ormai le polemiche sono all'ordine del giorno. Dopo quello che ha coinvolto Maria Sofia Pia Federico (che ha litigato con Francesco Oppini), ora un'altra collegiale è finita al centro delle critiche. Sto parlando di, una quattordicenne originaria di Napoli. Ilal centro delle critiche: la suaA finire sotto la lente di ingrandimento sono stati i suoi video backstory dove la ragazza parlava con una forte cadenza napoletana attirando critiche e prese in giro, molte delle quali ripubblicate da lei stessa su Instagram come : “ma come parli“, “ma che lingua è? lingua elfica? oppure "a Napoli non siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Collegio Federica Il Collegio, Federica Cangiano insultata per il suo accento: la piccata risposta Il Collegio, Federica Cangiano al centro delle critiche: la sua risposta A finire sotto la lente d'ingrandimento è stato il suo video backstories dove la ragazza ha parlato con una forte cadenza ...

Ecco cosa sappiamo su Federica Cangiano, una delle alunne de Il Collegio 6 che va in onda da martedì 26 ottobre su Rai 2.

Ariana Grande: il profumo God Is A Woman arriva in… Ecco cosa sappiamo su Federica Cangiano, una delle alunne de Il Collegio 6 che va in onda da martedì 26 ottobre su Rai 2.

