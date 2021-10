Il centrodestra e la sconfitta politica Meloni | Impossibile andare avanti con 3 linee diverse

(Di martedì 19 ottobre 2021) Non è lain sè il problema. Tra pochi mesi, a primavera, c'è un altro importante test elettorale e, nel caso, una prima rivincita. Quello che turba il volto gelido e la fronte corrugata di ...

I due leader minimizzano la, accusando il clima politico ostile. Nei prossimi giorni un vertice di coalizione di ANTONELLA COPPARI Video Meloni: per noi non esiste un piano B alArticolo Letta esulta. ...Una sonoraIldunque perde la campagna d'autunno. Nelle grandi città al voto la coalizione riesce a ri - eleggere soltanto il sindaco di Trieste uscente, Roberto Dipiazza, ...Legge elettorale, Calderoli cerca Letta (per conto di Salvini). Il segretario dem valuta solo le modifiche dei regolamenti parlamentari ...Se oggi ci fosse una piazza di destra, i pochi che la riempirebbero travolgerebbero di fischi i leader. Perché se un popolo soffre ...