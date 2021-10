Il boom dei tamponi in farmacia per avere il green pass: "Test raddoppiati" (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di esibire il green pass per accedere al luogo di lavoro, i tamponi "sono almeno raddoppiati", dicono alcuni farmacisti e operatori sanitari di Roma. "Prima si viaggiava sui 50 al giorno, ieri, nella sola mattinata, ne abbiamo fatti più di cento". Siccome il tampone rapido dura 48 ore, il lunedì, il mercoledì e il venerdì sono i giorni in cui le farmacie sono più affollate. "Molti si aspettavano che fosse il datore di lavoro a pagare, c'è malcontento", dicono i professionisti. Anche le lunghe file davanti alle farmacie sono motivo di scorno: "Lavorare così non è facile, se la prendono con noi perché fanno tardi in ufficio", spiega una farmacista. Alcuni clienti parlano di "obbligo mascherato", e c'è chi sostiene: "Preferirei l'obbligo vaccinale". Che però – è facile ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di esibire ilper accedere al luogo di lavoro, i"sono almeno", dicono alcuni farmacisti e operatori sanitari di Roma. "Prima si viaggiava sui 50 al giorno, ieri, nella sola mattinata, ne abbiamo fatti più di cento". Siccome il tampone rapido dura 48 ore, il lunedì, il mercoledì e il venerdì sono i giorni in cui le farmacie sono più affollate. "Molti si aspettavano che fosse il datore di lavoro a pagare, c'è malcontento", dicono i professionisti. Anche le lunghe file davanti alle farmacie sono motivo di scorno: "Lavorare così non è facile, se la prendono con noi perché fanno tardi in ufficio", spiega una farmacista. Alcuni clienti parlano di "obbligo mascherato", e c'è chi sostiene: "Preferirei l'obbligo vaccinale". Che però – è facile ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' il Salone del Libro dei record. Alle porte del Lingotto le file sono lunghissime, tutto il giorno. Il bilancio p… - MediasetTgcom24 : Green pass, boom di download dei certificati #greenpass - zazoomblog : Il boom dei tamponi in farmacia per avere il green pass - #tamponi #farmacia #avere #green - MoCiCasco : RT @SandroVeronesi: Miguel Angel Asturias Rosales, nato il 19 ottobre 1899 in Guatemala, è stato uno dei massimi scrittori del XX secolo. H… - Giulia_Giunta : RT @EssereAnimali: Finto pesce vegan: è boom di investimenti ?? L'attenzione alle alternative veg al pesce è aumentata anche a causa della… -