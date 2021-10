Il blitz della polizia contro le associazioni neonaziste e suprematiste: 26 indagati in tutta Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) La polizia sta eseguendo perquisizioni domiciliari in tutta Italia nei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. L’operazione avviene nell’ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centrale polizia di Prevenzione. Le perquisizioni interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara su delega della procura di Napoli. Leggi anche: Non solo vaccini: il delirio social dei due No Vax arrestati a Brescia, tra QAnon e neonazismo Neonazismo, la Germania dichiara fuorilegge il movimento di estrema destra Combat 18 Germania, volevano far esplodere una sinagoga a Hagen: 4 arresti Avellino, fecero esplodere una bomba contro le misure anti Covid del ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Lasta eseguendo perquisizioni domiciliari innei confronti di 26 persone indagate per associazione sovversiva di matrice neonazista e suprematista. L’operazione avviene nell’ambito di una indagine svolta dalla Digos partenopea e dalla Direzione Centraledi Prevenzione. Le perquisizioni interessano le province di Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara su delegaprocura di Napoli. Leggi anche: Non solo vaccini: il delirio social dei due No Vax arrestati a Brescia, tra QAnon e neonazismo Neonazismo, la Germania dichiara fuorilegge il movimento di estrema destra Combat 18 Germania, volevano far esplodere una sinagoga a Hagen: 4 arresti Avellino, fecero esplodere una bombale misure anti Covid del ...

