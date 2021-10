Il ballo di Erdogan tra Russia e Nato è sempre più spregiudicato

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lunedì, il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, ha accusato ladi avere imposto un “regime proibitivo” ai diplomatici russi impiegati all’ufficio di collegamento presso l’Alleanza atlantica. Per questo, Mosca ha deciso di sospendere a partire dal 1° novembre la sua missione diplomatica al comando degli Alleati di Bruxelles. La ritorsione arriva dopo che, all’inizio del mese, laaveva allontaotto funzionari russi sospettati di spionaggio. Anche se l’impatto a livello operativo sarà limitato – i singoli paesi dell’Alleanza saranno liberi di dialogare con i russi – il significato dal punto di vista simbolico è notevole. L’ufficio di collegamento di Bruxelles fu creato dopo la Guerra Fredda e doveva offrire uno spazio di dialogo fra est e ovest. Nei fatti è stato un esperimento fallito, come dimostra la lunga ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ballo Erdogan

Il Foglio

Il Cairo e Nicosia hanno altresì inun progetto energetico congiunto che prevede che il gas ... Lo stesso diritto è rivendicato però dal presidente turco Recep Tayyip, che non intende ...In contro tendenza la Turchia:, che licenzia governatori come un presidente di Serie A si ... Inc'è il negoziato ancora in corso tra il Tesoro e Unicredit. DIVIDENDI: PAGANO GENERALI, ...Mosca congela le sue relazioni con l'Alleanza atlantica e nella nuova crisi diplomatica prova a infilarsi la Turchia, che deve rifare il look alla sua flotta aerea ...