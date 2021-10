Icardi pedinato e trovato a letto con un’altra! Wanda Nara ora vuole il divorzio | la cifra è pazzesca

(Di martedì 19 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. In Argentina non hanno dubbi: la coppia più chiacchierata del momento starebbe già discutendo i dettagli della separazione. Svelati anche altri messaggi tra il bomber del Psg e la China Suarez. Sarà prestotrae Mauro. O almeno, in Argentina sono sicuri che la moglie-agente dell'attaccante del Psg stia pensando già alla separazione, dopo averne scoperto il tradimento. Sarebbe per questo, e non per fare la pace, che l'attaccante del Psg è volato da Parigi a Milano, saltando due allenamenti con il club. E già spuntano cifre da capogiro. Secondo il programma tv “Los Angeles de la mañana”, si parlerebbe di una separazione da "60 milioni di euro in proprietà e denaro, con tutto il resto che possono avere in gioielli, opere d'arte e altro". I due potrebbero ...

Sarà presto divorzio tra Wanda Nara e Mauro. O almeno, in Argentina sono sicuri che la moglie - agente dell'attaccante del Psg stia pensando già alla separazione, dopo averne scoperto il tradimento. Sarebbe per questo, e non per fare la ...Mauroha cercato di riconciliarsi con la moglie volando da Parigi a Milan o, dove si era rifugiata lei. Ma se lui ha postato foto con lei facendo intendere che fosse tornato il sereno, lei ha ...È il gossip del momento: la crisi tra Mauro Icardi e Wada Nara. In Argentina non si parla d’altro ma anche in Italia i riflettori sono tutti puntati sulla coppia d’oro del calcio. La notizia è quella ...In Argentina non hanno dubbi: la coppia più chiaccherata del momento starebbe già discutendo i dettagli della separazione. Svelati anche altri messaggi tra il bomber del Psg e la China Suarez ...