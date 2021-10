'Icardi out contro il Lipsia per problemi personali' (Di martedì 19 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Pochettino lo aveva convocato, ma Icardi non risponderà presente . Come rivelato da L'Equipe, infatti, l'attaccante del Psg non prenderà parte alla sfida di Champions League in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Pochettino lo aveva convocato, manon risponderà presente . Come rivelato da L'Equipe, infatti, l'attaccante del Psg non prenderà parte alla sfida di Champions League in ...

