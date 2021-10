Icardi non si presenta e salta la gara con il Lipsia per motivi di famiglia (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauro Icardi salterà la gara di questa sera tra PSG e Lipsia in Champions League. Lo riporta L’Equipe che afferma come l’attaccante argentino no si presenterò al Parco dei Principi per motivi personali. Chiaramente, dietro questa situazione, c’è la vicenda familiare di Maurito con i problemi della separazione dalla moglie Wanda Nara. Il giocatore è attualmente a Parigi, dopo la recente toccata e fuga a Milano. Come spiegato dall’Equipe, al momento Icardi non è nelle condizioni ideali di giocare, in quanto molto colpito dalla separazione annunciata sabato sera dalla moglie Wanda Nara. Foto: Twitter Ligue 1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Maurosalterà ladi questa sera tra PSG ein Champions League. Lo riporta L’Equipe che afferma come l’attaccante argentino no si presenterò al Parco dei Principi perpersonali. Chiaramente, dietro questa situazione, c’è la vicenda familiare di Maurito con i problemi della separazione dalla moglie Wanda Nara. Il giocatore è attualmente a Parigi, dopo la recente toccata e fuga a Milano. Come spiegato dall’Equipe, al momentonon è nelle condizioni ideali di giocare, in quanto molto colpito dalla separazione annunciata sabato sera dalla moglie Wanda Nara. Foto: Twitter Ligue 1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

