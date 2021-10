Icardi minaccia il PSG, se Wanda non torna lui rescinderà il contratto: la situazione (Di martedì 19 ottobre 2021) Dall’Argentina viene sganciata la bomba: Mauro Icardi avrebbe deciso di rescindere il contratto col PSG se Wanda Nara non dovesse tornare con lui La telenovela Icardi-Wanda Nara è ormai all’ordine del giorno da quando la showgirl ha pubblicato sui social una storia in cui rivelava il tradimento del marito. E dall’Argentina arrivano ulteriori retroscena clamorosi. Secondo quanto rivelato da Canal 13, infatti, il bomber ex Inter avrebbe minacciato il PSG di rescindere il contratto nel caso in cui Wanda non dovesse tornare con lui. Oltre ad essere la moglie, infatti, la donna è anche l’agente di Icardi e il contratto con i parigini è a suo nome. Un rescissione, quindi, potrebbe avere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Dall’Argentina viene sganciata la bomba: Mauroavrebbe deciso di rescindere ilcol PSG seNara non dovessere con lui La telenovelaNara è ormai all’ordine del giorno da quando la showgirl ha pubblicato sui social una storia in cui rivelava il tradimento del marito. E dall’Argentina arrivano ulteriori retroscena clamorosi. Secondo quanto rivelato da Canal 13, infatti, il bomber ex Inter avrebbeto il PSG di rescindere ilnel caso in cuinon dovessere con lui. Oltre ad essere la moglie, infatti, la donna è anche l’agente die ilcon i parigini è a suo nome. Un rescissione, quindi, potrebbe avere ...

