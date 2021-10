Icardi e Wanda Nara verso il divorzio: il testo delle chat compromettenti scoperte sul telefono del calciatore (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta diventando quanto di più simile ad una soap opera sudamericana. Tutto è iniziato con la storia dell’ex opinionista del GF Vip, che sabato sera ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una t***a“. I media di mezzo mondo hanno iniziato a parlare di rottura ed hanno tirato in ballo il nome della modella Eugenia Suarez. Ieri però il famoso calciatore ha spiazzato tutti pubblicando degli scatti insieme alla moglie, accompagnati da tanti cuori rossi. Così molti follower della coppia hanno pensato ad uno scherzo organizzato da Le Iene… Wanda infatti ha replicato a Mauro pubblicato una foto della sua mano senza anello: “Preferisco la mia mano senza anello“. Che circo ahahahahha Wanda: “mi piace la mia mano senza anello” ... Leggi su biccy (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella tra Maurosta diventando quanto di più simile ad una soap opera sudamericana. Tutto è iniziato con la storia dell’ex opinionista del GF Vip, che sabato sera ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una t***a“. I media di mezzo mondo hanno iniziato a parlare di rottura ed hanno tirato in ballo il nome della modella Eugenia Suarez. Ieri però il famosoha spiazzato tutti pubblicando degli scatti insieme alla moglie, accompagnati da tanti cuori rossi. Così molti follower della coppia hanno pensato ad uno scherzo organizzato da Le Iene…infatti ha replicato a Mauro pubblicato una foto della sua mano senza anello: “Preferisco la mia mano senza anello“. Che circo ahahahahha: “mi piace la mia mano senza anello” ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - Gazzetta_it : 'Vorrei incontrarti in discoteca': il messaggio diretto a Icardi scoperto da Wanda Nara - sportmediaset : Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - StraNotizie : Icardi e Wanda Nara verso il divorzio: il testo delle chat compromettenti scoperte sul telefono del calciatore… - chiesaalcentro : RT @francescoceccot: La Juve condiziona così tanto i media che alle 21:25 non c'è traccia sui 3 siti dei quotidiani sportivi degli ululati… -