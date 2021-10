Icardi convocato per Psg - Lipsia: la scelta di Pochettino (Di martedì 19 ottobre 2021) PARIGI - Tra il possibile divorzio, le fughe a Milano e i riavvicinamenti testimoniati dai social, la telenovela Icardi - Wanda Nara ha tenuto banco nelle ultime ore. L'attaccante ha avuto sicuramente ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) PARIGI - Tra il possibile divorzio, le fughe a Milano e i riavvicinamenti testimoniati dai social, la telenovela- Wanda Nara ha tenuto banco nelle ultime ore. L'attaccante ha avuto sicuramente ...

Advertising

sportli26181512 : Icardi convocato per Psg-Lipsia: la scelta di Pochettino: I problemi personali con Wanda Nara e le sedute di allena… - AgungBaedowi : RT @marifcinter: Psg, Pochettino: 'Icardi? Ha problemi personali e per questo non si è allenato in questi 2 giorni. E' convocato per domani… - infoitsport : Pochettino: 'Mauro Icardi sarà convocato' - yleniaindenial1 : In tutto ciò l'allenatore del PSG Mauricio Pochettino oggi ha detto che Mauro Icardi verrà convocato per la partita… - zazoomblog : Icardi-Wanda Nara Pochettino scaccia le critiche: “Domani Mauro sarà convocato” - #Icardi-Wanda #Pochettino… -