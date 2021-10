I tifosi del Torino: “Il Napoli di Spalletti ha due extraterrestri” (Di martedì 19 ottobre 2021) I tifosi del Torino esaltano Anguissa e Osimhen nonostante la sconfitta contro il Napoli: “Spalletti ha due extraterrestri” Torino, I tifosi ESALTANO OSIMHEN E ANGUISSA Nel match interno contro il Torino è arrivato l’ottavo successo consecutivo per la squadra di Spalletti. Dopo il rigore fallito da Insigne, hanno trovato la combinazione vincente per scardinare il bunker granata al culmine di una grande azione nello stretto successivamente sfociata poi nel perentorio blitz aereo di Osimhen autore del colpo da tre punti. E così fanno otto su otto. Venezia, Genoa, Juventus, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina e Torino. Tutte al tappeto al cospetto di un Napoli che ha eguagliato la miglior partenza ... Leggi su napolipiu (Di martedì 19 ottobre 2021) Idelesaltano Anguissa e Osimhen nonostante la sconfitta contro il: “ha due, IESALTANO OSIMHEN E ANGUISSA Nel match interno contro ilè arrivato l’ottavo successo consecutivo per la squadra di. Dopo il rigore fallito da Insigne, hanno trovato la combinazione vincente per scardinare il bunker granata al culmine di una grande azione nello stretto successivamente sfociata poi nel perentorio blitz aereo di Osimhen autore del colpo da tre punti. E così fanno otto su otto. Venezia, Genoa, Juventus, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina e. Tutte al tappeto al cospetto di unche ha eguagliato la miglior partenza ...

