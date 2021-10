I “quartetti” di elettroni esisterebbero e sarebbero un nuovo | sconosciuto stato della materia

Leggi su wired

(Di martedì 19 ottobre 2021) (immagine: Getty Images)A vent’anni dalla formulazione dell’ipotesiloro esistenza, sembra che i “” dici siano davvero e che sovvertano quanto sappiamo delle proprietàquando il tempo (matematicamente) scorre al contrario. Lo studio, coordinato da Egor Babaev del Kth Royal Institute of Technology di Stoccolma, èappena pubblicato su Nature Physics. https://twitter.com/egorbabaev/status/1450147933689634827, opposti che si attraggono Glisono particelle subatomiche (fermioni) con carica negativa. Nel vuoto duesi respingono decisamente, ma in determinate condizioni (in un cristallo a basse temperature) il loro accoppiamento è possibile. Il fenomeno è il ...