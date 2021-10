I Pooh | la verità sull’addio | il retroscena rivelato dopo quattro anni

Leggi su chenews

(Di martedì 19 ottobre 2021) Perché isi sono sciolti? Una domanda che si pongono in molti. Vi sveliamo i reali motivi dell’addio di uno dei gruppi più amati in Italia.(Facebook)Quando pensiamo ad una delle band più amate, idolatrate e longeve della storia della musica italiana è impossibile non girare la nostra attenzione verso i. Il gruppo, formatosi a Bologna nel 1966, in oltre cinquant’di attività, ha collezionato record su record. Hanno pubblicato la bellezza di 31 album, hanno vinto 15 Telegatti e sono stati insigniti del titolo di Cavalieri della Repubblica Italiana nel lontano 1986,vent’di attività sempre ad altissimi livelli. Una carriera fenomenale che, però, ha dovuto affrontare momento difficili, come la morte del fratello artistico Stefano ...