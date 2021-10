I Pet Shop Boys a Milano nel 2022: biglietti in prevendita dell’unica data italiana (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrivano i Pet Shop Boys a Milano, e sarà nel 2022. Il leggendario duo synth pop britannico di Neil Tennant e Chris Lowe sbarcherà in Italia per un’unica data del tour Dreamworld – The Greatest Hits Live. Le ultime volte dei Pet Shop Boys in Italia sono state nel 2010 con il concerto a Pavia, nel 2014 a Torino e nel 2015 a Roma. Il concerto dei Pet Shop Boys a Milano è programmato per il 10 maggio 2022 presso il Teatro degli Arcimboldi. I biglietti in prevendita saranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 21 ottobre per gli utenti abbonati a My Live Nation, mentre le prevendite per tutti inizieranno alle ore 10 di venerdì 22 ottobre. L’ultimo album del duo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrivano i Pet, e sarà nel. Il leggendario duo synth pop britannico di Neil Tennant e Chris Lowe sbarcherà in Italia per un’unicadel tour Dreamworld – The Greatest Hits Live. Le ultime volte dei Petin Italia sono state nel 2010 con il concerto a Pavia, nel 2014 a Torino e nel 2015 a Roma. Il concerto dei Petè programmato per il 10 maggiopresso il Teatro degli Arcimboldi. Iinsaranno disponibili dalle ore 10 di giovedì 21 ottobre per gli utenti abbonati a My Live Nation, mentre le prevendite per tutti inizieranno alle ore 10 di venerdì 22 ottobre. L’ultimo album del duo ...

