I parlamentari della Lega difendono la Polonia contro l'Ue (Di martedì 19 ottobre 2021) A leggerle, queste prese di posizione, all’indomani del tonfo sovranista alle amministrative, si ha l’impressione che il destino della Lega sia ineluttabile. E così mentre si apriva la discussione sul futuro di un Carroccio troppo muscolare per i tempi che corrono, sui social alcuni leghisti davano prova di incontinenza verbale, commentando il dibattito al Parlamento europeo tra la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen e il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il nodo è il rispetto dello stato di diritto da parte di Varsavia, Legato anche all’erogazione dei fondi del Recovery plan, con la recente pronuncia della Corte Costituzionale polacca sul primato del diritto nazionale su quello comunitario a fare da moltiplicatore delle tensioni. Tanto che si è materializzato, nei Palazzi di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) A leggerle, queste prese di posizione, all’indomani del tonfo sovranista alle amministrative, si ha l’impressione che il destinosia ineluttabile. E così mentre si apriva la discussione sul futuro di un Carroccio troppo muscolare per i tempi che corrono, sui social alcuni leghisti davano prova di incontinenza verbale, commentando il dibattito al Parlamento europeo tra la presidenteCommissione Ursula Von der Leyen e il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il nodo è il rispetto dello stato di diritto da parte di Varsavia,to anche all’erogazione dei fondi del Recovery plan, con la recente pronunciaCorte Costituzionale polacca sul primato del diritto nazionale su quello comunitario a fare da moltiplicatore delle tensioni. Tanto che si è materializzato, nei Palazzi di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Da venerdì 15 ottobre per accedere alla Camera ed al Senato i parlamentari e i loro collaboratori, ma anche i memb… - dariofrance : Il #24Ottobre di ogni anno sarà un giorno importante.Grazie ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato per l’approva… - marilenagasbar1 : RT @JamunindaEX5S: Pesante denuncia della senatrice #BiancaLauraGranato: 'PORTERETE AVANTI IL COVID BUSINESS PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO.… - StefaniSer : @Roberta7416 In Italia coloro che gozzovigliano con il danaro della #UE, in primis i parlamentari, sono la stra gra… - GinaDi15 : RT @JamunindaEX5S: Pesante denuncia della senatrice #BiancaLauraGranato: 'PORTERETE AVANTI IL COVID BUSINESS PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO.… -