I paesi più belli del mondo: la Costiera Amalfitana conquista il podio della classifica Travelers (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Sud trionfa ancora una volta per la sua bellezza nelle prestigiose classifiche internazionali. Il sito di viaggi "Travelers Today" ha stilato la classifica dei luoghi più belli del mondo da visitare, esclusi gli Stati Uniti d'America. Nella graduatoria spicca in terza posizione uno dei luoghi più suggestivi del Meridione, la Costiera Amalfitana. "Se vuoi visitare la Costiera Amalfitana, ti godrai una sorpresa: questo luogo ha alcune città perfette per scattare foto con case colorate come Positano, Praiano e Amalfi stessa. Inoltre - si legge sulla piattaforma internazionale dedicata ai viaggi - ci sono alcune spiagge assolutamente fantastiche, passeggiate costiere e ville in montagna". A conquistare il primo posto nella rinomata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Sud trionfa ancora una volta per la sua bellezza nelle prestigiose classifiche internazionali. Il sito di viaggi "Today" ha stilato ladei luoghi piùdelda visitare, esclusi gli Stati Uniti d'America. Nella graduatoria spicca in terza posizione uno dei luoghi più suggestivi del Meridione, la. "Se vuoi visitare la, ti godrai una sorpresa: questo luogo ha alcune città perfette per scattare foto con case colorate come Positano, Praiano e Amalfi stessa. Inoltre - si legge sulla piattaforma internazionale dedicata ai viaggi - ci sono alcune spiagge assolutamente fantastiche, passeggiate costiere e ville in montagna". Are il primo posto nella rinomata ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? #AlberiPerIlFuturo2021 Dal 2015 ad oggi abbiamo piantato circa 60.000 alberi e arbusti nelle aree urbane di oltr… - francescoseghez : L’Italia è tra i paesi con la % più alta di persone vaccinate eppure ci siamo infilati in quello che oggi appare un… - borghi_claudio : @Mascalzone183 Ma guardi che i dati indicano se mai il contrario. Il record di contagi si è avuto nei paesi più vac… - MMHemlock : RT @gr_grim: La cosa più divertente? Sulla tessera infame c'è ancora la dicitura che ne illustra lo scopo originario: facilitare la mobilit… - fdieuropa : RT @RaffaeleFitto: In #Europa si sta interpretando in maniera strumentale e faziosa la sentenza della Consulta polacca che, invece, rimarca… -

Ultime Notizie dalla rete : paesi più L'anello di congiunzione tra i nostri dati e la medicina del futuro ... le legislazioni di diversi Paesi stanno già muovendosi in questo senso, spingendo cioè affinché i ... Abbasseranno i requisiti di ingresso in un settore tra i più promettenti del decennio; manterranno ...

Scontro Ue - Polonia, von der Leyen: "Commissione agirà". Morawiecki: "No a ricatti" 'L'Ue è una grande conquista dei paesi europei ed è una forte alleanza economica, politica e sociale ed è l'organizzazione più forte e meglio sviluppata della storia, però la Ue non è uno Stato, lo ...

L’Italia nella top ten dei Paesi più ammirati su TikTok la Repubblica ... le legislazioni di diversistanno già muovendosi in questo senso, spingendo cioè affinché i ... Abbasseranno i requisiti di ingresso in un settore tra ipromettenti del decennio; manterranno ...'L'Ue è una grande conquista deieuropei ed è una forte alleanza economica, politica e sociale ed è l'organizzazioneforte e meglio sviluppata della storia, però la Ue non è uno Stato, lo ...