I lavoratori oggi sono privi di rappresentanza politica | questa è l’urgenza più grande

(Di martedì 19 ottobre 2021) Decisamente le forze dell’ordine italiane necessitano di essere resettate. Guanti di velluto e toni melliflui con le sparute e scalcagnate bande di scalzacani guidate da Fiore e Castellino, accompagnate soavemente all’assalto della Cgil, fuori misura e inutilmente violente con i No-Pass che manifestavano pacificamente ieri a Trieste, assaltando con idranti e manganelli perfino innocue famigliole. In questi casi, specialmente in Italia, terra per eccellenza di misteri irrisolti, si è sempre tentati di intravedere qualche solerte manina animata da intenti politici e oscure confraternite. O forse, come suggerisce Erri De Luca, si è trattato solo di crassa incompetenza, altro tratto purtroppo ricorrente delle nostre goffe burocrazie, armate o meno. Quel che è certo è che quel capolavoro di ambiguità che risponde al nome di Green Pass, al di là dei suoi effetti discutibili sull’incremento ...