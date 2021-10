I giovani britannici tra i 12 e 15 anni possono vaccinarsi «senza il permesso dei genitori» | ma solo in alcuni casi

Leggi su facta.news

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il 7 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge la presunta notizia che in Inghilterra «idai 12 ai 15essere vaccinati contro il coronavirus (direttamente a scuola)ildei». Si tratta di un notizia presentatail contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Andiamo con ordine. Il 13 settembre 2021 il Dipartimento della Salute e dell’Assistenza sociale del Regno Unito ha annunciato l’avvio della campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus per i minori di età compresa tra i 12 e i 15. Il programma, su base volontaria, prevede che in linea generale le somministrazioni per i ragazzi e le ragazze siano eseguite a scuola. Nello stesso ...