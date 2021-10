I commenti al sex tape di Tiwa Savage ci dicono quanto il revenge porn è sottovalutato (Di martedì 19 ottobre 2021) Le reazioni alla notizia del sex tape che ha per protagonista la star nigeriana Tiwa Savage, nel Paese africano, sono state diverse, ma molte ci hanno fatto capire, una volta di più, quanto nei casi di revenge porn – o di imaged-based sexual abuse, questo sarebbe il nome più adatto, come ben spiega questo articolo – il pensiero popolare incolpi sempre e comunque le donne: di incoscienza, sprovvedutezza, o semplicemente di esibizionismo. Il dito non punta mai, o perlomeno lo fa, ma in minima parte, verso chi questi video li fa circolare senza l’approvazione della protagonista, e molto spesso senza che questa neppure ne sia messa al corrente; quasi si parlasse di un fatto accessorio nell’ottica del giudizio complessivo della vicenda, dove chi diffonde il filmato in fondo fa una bravata, ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) Le reazioni alla notizia del sexche ha per protagonista la star nigeriana, nel Paese africano, sono state diverse, ma molte ci hanno fatto capire, una volta di più,nei casi di– o di imaged-based sexual abuse, questo sarebbe il nome più adatto, come ben spiega questo articolo – il pensiero popolare incolpi sempre e comunque le donne: di incoscienza, sprovvedutezza, o semplicemente di esibizionismo. Il dito non punta mai, o perlomeno lo fa, ma in minima parte, verso chi questi video li fa circolare senza l’approvazione della protagonista, e molto spesso senza che questa neppure ne sia messa al corrente; quasi si parlasse di un fatto accessorio nell’ottica del giudizio complessivo della vicenda, dove chi diffonde il filmato in fondo fa una bravata, ...

