I borghi da fiaba perfetti per ammirare lo spettacolo dell’autunno

Leggi su funweek

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’autunno con i suoi colori caldi e avvolgenti rende spettacolare la natura ma anche alcuniveramente da. Sono luoghi affascinanti da visitare tutto l’anno, ma durante i mesi che precedono l’inverno qui è possibile assistere allodel foliage, ovvero il fenomeno naturale che da origine ai colori autunnali. LEGGI ANCHE: — Foliage a Roma e nel Lazio: i luoghi suggeriti peri colori delle foglie autunnali Tonalità di giallo, arancione, rosso, viola e marrone tingono le chiome degli alberi e degli arbusti e in Italia da ci sono ben 15in cui questoè sublimato. Ecco quali sono da Nord a Sud. Renon, Alto AdigeSan Lorenzo in Banale, TrentinoCanale di Tenno, TrentinoBarolo, Piemonte Sunrise on Barolo lands and fog in Langhe ...