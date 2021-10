(Di martedì 19 ottobre 2021) Corre veloce ilHR-V sulle strade dell’Assia dopo essere statoto presso l’Academydi Francoforte. Il potente propulsoree:HEV a due motori dona un’esperienza di guida brillante e sportiva. Il SUV coupè è compatto e comodo dentro quanto audace ed elegante fuori. L’altezza complessiva è ridotta rispetto alla versione precedente, ma uguale resta la lunghezza. Il design esclusivo della griglia frontale è in tinta con la carrozzeria, il frontale è scolpito e proteso in avanti; il cofano aiuta il guidatore a comprendere meglio la sua reale posizione e la visibilità complessiva migliora il senso di sicurezza del conducente. Gli pneumatici più larghi ed i cerchi da 18? ne caratterizzano la personalità. Rinnovati gli interni in cui la posizione centrale del serbatoio aumenta lo spazio per le gambe ...

Advertising

Italpress : Honda presenta il nuovo HR-V ibrido -

Ultime Notizie dalla rete : Honda presenta

Tiscali.it

Il fenomeno della KTM siquest'anno all'appuntamento casalingo in condizioni fisiche ...48.400 7 12 0.000 0.000 55.13 2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC1:48.470 10 12 0.070 0.070 55.09 ...Jeffrey Herlings sial GP iberico da leader della generale, dopo il successo overall in Francia, con un vantaggio di 6 punti sulla Kawasaki di Romaine Febvre, 10 sulladi Tim Gajser e ...Corre veloce il nuovo HR-V sulle strade dell'Assia dopo essere stato presentato presso l'Academy Honda di Francoforte. Il potente propulsore ibrido e:HEV a ...Honda Aircraft Company ha mostrato un mock-up del suo HondaJet 2600 Concept. Presentato come un business jet leggero di prossima generazione che sarà il primo in grado di volare senza scalo attraverso ...