“Ho l’anima a pezzi”: la lettera della vittima di abusi che il Papa fa leggere ai preti (Di martedì 19 ottobre 2021) Città del Vaticano – Il tono non è di chi punta l’indice, ma di chi chiede di essere compresa. E Bergoglio non solo legge e ascolta, ma fa girare queste righe nei seminari e tra i sacerdoti. Si rifletta, si impari, si abbia la grazia della vergona, sembra voler ribadire il Papa ai suoi presbiteri. Perché la donna che scrive (non se ne sa il nome, ma potrebbe essere europea come nord o sudamericana, di famiglia povera o abbiente, colta o umile) riferisce quello che è emerso nella recente relazione sugli abusi in Francia, o che si sa della Chiesa cilena, o che si sente nelle aule dei tribunali degli Stati Uniti. Parlo, dice la donna, “anche nel nome delle altre vittime dei bambini che sono stati profondamente feriti, a cui hanno rubato infanzia, purezza e rispetto”. Bambini “che erano traditi e hanno approfittato ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021) Città del Vaticano – Il tono non è di chi punta l’indice, ma di chi chiede di essere compresa. E Bergoglio non solo legge e ascolta, ma fa girare queste righe nei seminari e tra i sacerdoti. Si rifletta, si impari, si abbia la graziavergona, sembra voler ribadire ilai suoi presbiteri. Perché la donna che scrive (non se ne sa il nome, ma potrebbe essere europea come nord o sudamericana, di famiglia povera o abbiente, colta o umile) riferisce quello che è emerso nella recente relazione sugliin Francia, o che si saChiesa cilena, o che si sente nelle aule dei tribunali degli Stati Uniti. Parlo, dice la donna, “anche nel nome delle altre vittime dei bambini che sono stati profondamente feriti, a cui hanno rubato infanzia, purezza e rispetto”. Bambini “che erano traditi e hanno approfittato ...

