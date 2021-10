«Hive» | la resistenza delle donne contro il silenzio del patriarcato

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Voci di cineaste e di personaggi femminili stanno contribuendo, in questi anni, alla crescita di una piccola cinematografia, quella del Kosovo. Autrici alle loro opere prime. Antonieta Kastrati nel 2019 ha esordito con Zana. Ambientato in un paese di campagna dopo la guerra (durante la quale la regista ha perso madre e sorella), ha per protagonista Lume, una donna albanese che non riesce ad avere figli a seguito di un trauma subito e la cui famiglia la costringe a frequentare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.