Hit Monkey | rilasciato il trailer della nuova serie animata Marvel

(Di martedì 19 ottobre 2021) E’ stato da poco, ildi Hit, latargatain uscita sulla piattaforma Hulu, il prossimo 17 novembre. Non si hanno notizie per il rilascio italiano.ildi Hit, la suain uscita su Hulu Hulu ha da poco pubblicato ildi Hit, latratta dai fumetti, slegata però dall’MCU e dedicata al macaco bianco assassino. Nelviene svelato come si è formato il legame tra Bryce e. Mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Hit Monkey

Svelato il nuovo trailer della serie animata Hulu, dedicata al celebre macaco dei fumetti Marvel., serie animata per adulti, è incentrata sul terribile macaco giapponese posseduto dal fantasma di un assassino americano che ...Il 17 novembre debutterà sugli schermi di Hulu la nuova serie animata, tratta dai fumetti della Marvel e il trailer regala nuove scene dell'atteso progetto. La serie è stata co - creata da Josh Gordon e Will Speck, ed è prodotta da Joe Quesada. Al centro ...Un nuovo trailer della serie animata Hit-Monkey svela le gesta violente del celebre macaco dei fumetti Marvel. Svelato il nuovo trailer della serie animata Hulu Hit-Monkey, dedicata al celebre macaco ...Rilasciato il trailer di Hit Monkey, la nuova serie animata targata Marvel in uscita, il prossimo 17 novembre su Hulu.