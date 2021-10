Higuain pensa al ritiro: El Pipita può lasciare il calcio a novembre (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gonzalo Higuain pensa al ritiro dal calcio giocato. L'attaccante argentino è uno dei punti cardine della MLS ma sta valutando con attenzione il suo futuro. Qualche mese fa aveva dichiarato i malumori da calciatore ormai "stanco" e ora la decisione potrebbe diventare ufficiale. Inter Miami, Higuain, ritiroHiguain valuta il ritiro: può lasciare a novembre Al termine della regular season con l'Inter Miami, Gonzalo Higuain può dire addio al calcio giocato. La notizia arriva dal The Sun che annuncia il possibile ritiro del Pipita dalle scene calcistiche. L'ex attaccante di Napoli, Juventus e Real Madrid avrebbe un altro anno di contratto con il club ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gonzaloaldalgiocato. L'attaccante argentino è uno dei punti cardine della MLS ma sta valutando con attenzione il suo futuro. Qualche mese fa aveva dichiarato i malumori da calciatore ormai "stanco" e ora la decisione potrebbe diventare ufficiale. Inter Miami,valuta il: puòAl termine della regular season con l'Inter Miami, Gonzalopuò dire addio algiocato. La notizia arriva dal The Sun che annuncia il possibiledeldalle scene calcistiche. L'ex attaccante di Napoli, Juventus e Real Madrid avrebbe un altro anno di contratto con il club ...

