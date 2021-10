Highlights e gol Shaktar Donetsk-Real Madrid 0-5, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Gli Highlights ed i gol di Shaktar Donetsk-Real Madrid 0-5, sfida valida per la terza giornata della Champions League 2021/2022. Gli uomini di Ancelotti faticano nel primo tempo, chiuso solamente in vantaggio di una rete grazie all’autogol di Kryvtzov al 37?. Nella ripresa però i blancos dilagano. Prima ci pensa Vinicius con una doppietta, poi è il turno di Rodrygo ed infine di Benzema nel recupero. AUTOGOL KRYVTZOV: 0-1 PRIMO GOL VINICIUS: 0-2 SECONDO GOL VINICIUS: 0-3 RODRYGO: 0-4 BENZEMA: 0-5 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Glied i gol di0-5, sfida valida per la terza giornata della. Gli uomini di Ancelotti faticano nel primo tempo, chiuso solamente in vantaggio di una rete grazie all’autogol di Kryvtzov al 37?. Nella ripresa però i blancos dilagano. Prima ci pensa Vinicius con una doppietta, poi è il turno di Rodrygo ed infine di Benzema nel recupero. AUTOGOL KRYVTZOV: 0-1 PRIMO GOL VINICIUS: 0-2 SECONDO GOL VINICIUS: 0-3 RODRYGO: 0-4 BENZEMA: 0-5 SportFace.

