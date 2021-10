Highlights e gol Porto-Milan 1-0 | Champions League 2021 2022 VIDEO

Advertising

OfficialASRoma : Il gol con cui Voelkerling Persson ha sbloccato #PescaraRoma di #Primavera1TIM! Gli highlights ??… - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague, #PortoMilan 1-0 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): #Milan brutto e quasi eliminato - sportface2016 : #InterSheriff: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #ChampionsLeague #Ucl - Pall_Gonfiato : #ChampionsLeague, #InterSheriff Tiraspol 3-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): super #Dzeko e #Vidal, bella vittoria dei nera… - SkyTG24 : Champions League, alle 21 Porto-Milan: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il tabellino di Inter - Sheriff Tiraspol 3 - 1 (live) vedi anche Lazio - Inter 3 - 1: video,della partita di Serie A 34' Dzeko (I), 52' Thill (S), 58' Vidal (I), 67' De Vrij (I) ...Video/ Siena Entella (1 - 0): Varela piega i liguri (Serie C) SILVESTRI SBAGLIA DUEAl 12esimo Silvestre ci prova in girata ma la palla è intercettata, poi retropassaggio di ...Gli highlights ed i gol di Atletico Madrid-Liverpool 2-3, sfida valevole per la terza giornata della Champions League 2021/2022.Porto-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato allo stadio Do Drago martedì 19 ottobre ...