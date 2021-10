Highlights e gol Club Brugge-Manchester City 1-5: Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Club Brugge-Manchester City 1-5, match della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Apre Cancelo al 30?, Mahrez al 43? raddoppia su calcio di rigore, Walker al 53? permette ai Citizens di approcciare nel migliore dei modi alla ripresa, prima del poker siglato da Palmer al 67?. Il Brugge accorcia con Vanaken, all’84’ Mahrez si regala la doppietta del 5-1. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Glie le azioni salienti di1-5, match della fase a gironi di. Apre Cancelo al 30?, Mahrez al 43? raddoppia su calcio di rigore, Walker al 53? permette ai Citizens di approcciare nel migliore dei modi alla ripresa, prima del poker siglato da Palmer al 67?. Ilaccorcia con Vanaken, all’84’ Mahrez si regala la doppietta del 5-1. SportFace.

