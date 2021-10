Hawkeye: nuovo teaser italiano, i primi due episodi disponibili su Disney+ dal 24 novembre (Di martedì 19 ottobre 2021) Un teaser di 60 secondi offre ai fan un assaggio della serie ricca d'azione Hawkeye, composta da sei episodi; i primi due saranno disponibili su Disney+ dal 24 novembre. Disney+ ha svelato che Hawkeye debutterà con un doppio episodio il 24 novembre in esclusiva sulla piattaforma streaming. Gli episodi successivi dell'attesissima serie Marvel Studios in sei parti saranno disponibili a cadenza settimanale, ogni mercoledì. Un nuovo teaser italiano di 60 secondi offre ai fan un'anteprima di Clint Barton e Kate Bishop in azione. Hawkeye è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Undi 60 secondi offre ai fan un assaggio della serie ricca d'azione, composta da sei; idue sarannosudal 24ha svelato chedebutterà con un doppioo il 24in esclusiva sulla piattaforma streaming. Glisuccessivi dell'attesissima serie Marvel Studios in sei parti sarannoa cadenza settimanale, ogni mercoledì. Undi 60 secondi offre ai fan un'anteprima di Clint Barton e Kate Bishop in azione.è la nuova serie originale Marvel Studios ambientata nella New York City ...

Advertising

stefanodonno75 : Hashtag Available da un'idea di Stefano Donno : HAWKEYE (2021) Nuovo Trailer ITA della Serie MCU c... - cinemaniaco_fb : ?????????????? Hawkeye: nuovo teaser italiano, i primi due episodi disponibili su Disney+ dal 24 novembre… - masonmccgdr : RT @offy_mcc: * cerco gdr * * cerco pv * * cerco pg * * nuovo gdr * Super Gdr con trama cerca: Clint Barton / Hawkeye - cinefilosit : #Hawkeye: il nuovo promo 'Change of Plans' - marcoreggio : Hawkeye: il nuovo Trailer della Serie TV e i Dettagli sulla modalità di Rilascio -