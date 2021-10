Harry Styles interpreta Eros nel nuovo film della Marvel, le prime indiscrezioni (Di martedì 19 ottobre 2021) Harry Styles interpreta Eros nel nuovo film della Marvel. Non un rumor qualsiasi, ma una dichiarazione pubblicata su Twitter dal redattore di Variety Matt Donnelly. Quest’ultimo ha rivelato che ieri sera, durante la premiere mondiale del film Eternals di Chloé Zhao tenutasi presso l’El Capitan Theatre di Los Angeles, è trapelata la notizia secondo la quale l’ex One Direction avrà un ruolo nel prossimo film della Marvel Cinematic Universe per interpretare Eros – noto anche come Starfox – fratello di Thanos. I fan dell’ex One Direction, cantautore e attore, stanno condividendo freneticamente la notizia a caccia di nuove rivelazioni. La redazione di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)nel. Non un rumor qualsiasi, ma una dichiarazione pubblicata su Twitter dal redattore di Variety Matt Donnelly. Quest’ultimo ha rivelato che ieri sera, durante la premiere mondiale delEternals di Chloé Zhao tenutasi presso l’El Capitan Theatre di Los Angeles, è trapelata la notizia secondo la quale l’ex One Direction avrà un ruolo nel prossimoCinematic Universe perre– noto anche come Starfox – fratello di Thanos. I fan dell’ex One Direction, cantautore e attore, stanno condividendo freneticamente la notizia a caccia di nuove rivelazioni. La redazione di ...

