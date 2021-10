Haaland regala la maglia al tifoso invasore del Borussia Dortmund (VIDEO)

(Di martedì 19 ottobre 2021) Al fischio finale di-Mainz, il 23enne Sven T. ha approfittato della distrazione degli steward presenti allo stadio per invadere il campo. Il ragazzo è corso versoe gli ha chiesto la. L’attaccante dello ha accontentato, invitandolo poi a correre, insieme al resto della squadra, sotto la curva per fare il pieno di applausi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ilpodsport : #Calcio Haaland cuore d'oro: regala due volte la maglia ad un tifoso #ilpodsport - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Haaland gli regala la maglia, ma lo steward la sequestra. Poi ci pensa Twitter - sportli26181512 : #Haaland cuore d'oro: regala due volte la #maglia ad un #tifoso: Un sostenitore del Dortmund, aveva invaso il campo… - ETGazzetta : Haaland gli regala la maglia, ma lo steward la sequestra. Poi ci pensa Twitter - sportli26181512 : #Haaland #show pazzesco: a bersaglio con tre palloni, uno sopra l'altro: L'attaccante norvegese regala spettacolo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland regala

La Gazzetta dello Sport

Una sorpresa. E poi un'altra, completamente diversa. Entrambe gradite, una però fa discutere. Sabato Erlingè tornato in campo dopo quasi un mese di stop per un problema muscolare. Lo ha fatto giocando dal primo minuto. Lo ha fatto restando in campo fino alla fine. E questo non se lo aspettava ...DORTMUND (GERMANIA) - Erlingcontinua a stupire. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmundspettacolo, in campo e durante gli allenamenti. Un video postato dal profilo ufficiale della società tedesca ha fatto il ...Al fischio finale di Dortmund-Mainz, il 23enne Sven T. Il ragazzo ha invaso il campo è corso verso Haaland e gli ha chiesto la maglia.Sven ha festeggiato il successo del Borussia invadendo il campo e conquistando la divisa dell'attaccante, prontamente sequestrata da uno steward. Poi il potere del web ha fatto il resto ...