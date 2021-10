Guido Domenico Sarnataro, chi è il nuovo ballerino di Amici 21 (Di martedì 19 ottobre 2021) Guido Domenico Sarnataro è un talentuoso ballerino di danza classica, che dall’ottobre 2021 fa parte della scuola di Amici 21. Nonostante la sua giovane età, ha già ricevuto prestigiosi riconoscimenti da alcune delle più autorevoli scuole di ballo. Conosciamo ora meglio chi è il nuovo allievo di Amici, con una breve biografia e il suo percorso nella scuola televisiva più famosa in Italia. Biografia di Guido Domenico Sarnataro Guido nasce a Somma Vesuviana 22 anni fa. Fin da piccolo si appassiona al ballo, così i genitori gli consentono di studiare presso la scuola locale Percorsi di danza del maestro Angelo Parisi. All’età di 14 anni il Ballet Schule Theatre Basel di Basilea, accetta la candidatura ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 ottobre 2021)è un talentuosodi danza classica, che dall’ottobre 2021 fa parte della scuola di21. Nonostante la sua giovane età, ha già ricevuto prestigiosi riconoscimenti da alcune delle più autorevoli scuole di ballo. Conosciamo ora meglio chi è ilallievo di, con una breve biografia e il suo percorso nella scuola televisiva più famosa in Italia. Biografia dinasce a Somma Vesuviana 22 anni fa. Fin da piccolo si appassiona al ballo, così i genitori gli consentono di studiare presso la scuola locale Percorsi di danza del maestro Angelo Parisi. All’età di 14 anni il Ballet Schule Theatre Basel di Basilea, accetta la candidatura ...

