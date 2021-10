Gualtieri e Lo Russo propongono il modello Roma e Torino per il futuro della sinistra (Di martedì 19 ottobre 2021) Da Roma a Torino, i neo sindaci del centrosinistra esultano dopo i ballottaggi e sui giornali analizzano il voto, facendo i primi programmi per il futuro. Roma Roberto Gualtieri, che ha vinto al secondo turno nella Capitale, al Messaggero dice che la prima telefonata dal nuovo ufficio vista Fori Imperiali la farà al presidente del Consiglio Mario Draghi. «Gli chiederò di vederci il prima possibile, per parlare del Giubileo, dell’Expo, del Pnrr; per capire come Roma può contribuire a questa stagione di rilancio del Paese che il governo sta guidando bene. E al tempo stesso come il governo può sostenere Roma», annuncia. «Intanto sul Giubileo mi aspetto che ci siano più risorse per Roma, per esempio con la legge di stabilità, per ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 ottobre 2021) Da, i neo sindaci del centroesultano dopo i ballottaggi e sui giornali analizzano il voto, facendo i primi programmi per ilRoberto, che ha vinto al secondo turno nella Capitale, al Messaggero dice che la prima telefonata dal nuovo ufficio vista Fori Imperiali la farà al presidente del Consiglio Mario Draghi. «Gli chiederò di vederci il prima possibile, per parlare del Giubileo, dell’Expo, del Pnrr; per capire comepuò contribuire a questa stagione di rilancio del Paese che il governo sta guidando bene. E al tempo stesso come il governo può sostenere», annuncia. «Intanto sul Giubileo mi aspetto che ci siano più risorse per, per esempio con la legge di stabilità, per ...

