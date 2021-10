Guai cinesi, grane americane. Se Evergrande & Co. attraversano il Pacifico (Di martedì 19 ottobre 2021) Una soluzione americana al problema cinese. Possibile, se l’alternativa è il contagio della finanza globale. E non solo per colpa dei contratti derivati che Pechino sta piazzando in giro per il mondo. La crisi del mercato immobiliare in Cina rischia di contagiare anche la prima economia mondiale, gli Stati Uniti, in piena ripresa post-pandemica, con un Pil che a fine anno potrebbe impennarsi al 6,6%. Disinnescare la mina cinese e attutire gli effetti del collasso di Evergrande, farebbe dormire a tutti sonni più tranquilli, spiega l’economista Milton Ezrati dalle colonne di Forbes, che ha dedicato ampio spazio all’agonia del settore immobiliare dell’ex Celeste Impero, un buco nero pronto a inghiottire miliardi di capitale, non solo cinese. “La Cina ha grossi problemi. I fallimenti del debito hanno iniziato a metastatizzare. Finora, la paura e l’incertezza sono rimaste ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Una soluzione americana al problema cinese. Possibile, se l’alternativa è il contagio della finanza globale. E non solo per colpa dei contratti derivati che Pechino sta piazzando in giro per il mondo. La crisi del mercato immobiliare in Cina rischia di contagiare anche la prima economia mondiale, gli Stati Uniti, in piena ripresa post-pandemica, con un Pil che a fine anno potrebbe impennarsi al 6,6%. Disinnescare la mina cinese e attutire gli effetti del collasso di, farebbe dormire a tutti sonni più tranquilli, spiega l’economista Milton Ezrati dalle colonne di Forbes, che ha dedicato ampio spazio all’agonia del settore immobiliare dell’ex Celeste Impero, un buco nero pronto a inghiottire miliardi di capitale, non solo cinese. “La Cina ha grossi problemi. I fallimenti del debito hanno iniziato a metastatizzare. Finora, la paura e l’incertezza sono rimaste ...

