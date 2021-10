Green pass, vigilanti bloccano al varco due deputati regionali siciliani (Di martedì 19 ottobre 2021) Due deputati regionali siciliani sono stati respinti al varco d'ingresso di Palazzo dei Normanni dai vigilantes perché non hanno voluto esibire il Green pass. Si tratta di Angela Foti, vicepresidente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Duesono stati respinti ald'ingresso di Palazzo dei Normanni dai vigilantes perché non hanno voluto esibire il. Si tratta di Angela Foti, vicepresidente ...

